Infortunio Spinazzola, il medico: "Ecco quanto ci vorrà per rivederlo in campo"

Il brutto infortunio durante Belgio-Italia ha fermato anticipatamente il sogno europeo di Leonardo Spinazzola.Il terzino della Roma ha riportato la rottura del tendine d'Achille ed è stato costretto a volare in Finlandia per operarsi. L'intervento è andato a buon fine e l'esterno ex Juve e Atalanta sta per iniziare la sua fase di riabilitazione. Lasse Lempainen, giovane medico che ha operato Spinazzola, ha rilasciato un'intervista in cui parla dei tempi di recupero del calciatore. Di seguito le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Tecnicamente l’intervento è perfettamente riuscito. La lesione era grave, era impossibile evitare l'intervento. Leonardo è un calciatore giovane, ha tempo per recuperare e riprendere la carriera ad alti livelli. Sono ottimista. 7-8 mesi sono un periodo ragionevole per rivederlo in campo".