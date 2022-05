'Insieme per la pace', Signori: "Il gol più bello? Aver dimostrato la mia innocenza"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

"Sono passati tanti anni da quando segnavo in questo stadio...". Giuseppe Signori tra i protagonisti di 'Insieme per la pace', evento benefico in corso all'Olimpico. L'ex idolo della Lazio ha aggiunto: "Sono qui anche per presentare il mio libro e docufilm, è una storia di vita soprattutto giudiziaria, che purtroppo mi ha visto protagonista. Aver dimostrato la mia innocenza è stato il gol più bello della mia carriera!". Il suo commento sulla guerra in Ucraina: "Parliamo di una catastrofe, soprattutto per i più piccoli. Dobbiamo tutti metterci a disposizione e dare una mano".