Inter, Brozovic nuovamente positivo al Covid: out col Sassuolo

A poche ore dalla sfida col Sassuolo, arriva una pessima notizia per l'Inter di Antonio Conte. Che sperava di aver recuperato Brozovic per la partita di oggi, il quale invece è risultato nuovamente positivo al coronavirus. Il croato era risultato negativo al test di ieri, dopo aver saltato le ultime tre sfide con la sua squadra. Di seguito il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara di oggi contro il Sassuolo".