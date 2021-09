Inter, Dzeko sul cambio prima del gol: "Chiedo a Inzaghi se aveva bevuto..."

L'Inter rimonta la Fiorentina e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Il vantaggio viola di Sottil è stato ribaltato dai gol di Darmian, Dzeko e Perisic. Curioso il fatto che un attimo prima dei rispettivi gol, Darmian e Dzeko erano stati individuati da Inzaghi come coloro che dovevano lasciare spazio a Dumfries e Sanchez. Ai microfoni di Dazn Dzeko ha commentato il fatto con una battuta sul tecnico: "Per me tutti i gol sono importanti. Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol. Se so che dovevo uscire prima del gol? Sì, lo so, infatti lo chiedo al mister dopo se magari ha bevuto qualcosa (ride, ndr)".