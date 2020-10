Inter, in attesa di Bastoni tamponi e allenamenti individuali alla Pinetina

In attesa del terzo tampone definitivo che sciolga i dubbi su Alessandro Bastoni (il primo fatto domenica sera, appena arrivato nel ritiro U21, aveva dato esito negativo; il secondo di ieri mattina aveva invece dato esito positivo), l’Inter si muove. Come sottolinea gazzetta.it, tutto il gruppo-squadra e lo staff, che lavora a stretto contatto con i giocatori, sarà sottoposto tra oggi e domani ai soliti test anti-covid. Se ovviamente dovesse essere confermata la positività di Bastoni, verrà seguito il protocollo alla lettera con l’isolamento fiduciario del gruppo. In realtà, la truppa è meno numerosa rispetto al solito visti gli impegni dei nazionali. Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini, Young sono gli unici al lavoro alla Pinetina. E oggi, in attesa di notizie dal fronte Bastoni, la seduta cambierà rispetto ai piani originari: non più un lavoro di gruppo, ma sedute individuali.

Lazio, 8 anni fa Klose e Hernanes stendevano il Pescara: il ricordo della società - VD

Calciomercato, l'agente di Ramirez: "Offerta della Lazio? Il calciatore ha deciso di rifiutarla"

TORNA ALLA HOME PAGE