Inter – Juventus, Dybala risponde a Dzeko. Espulso Inzaghi, mentre Dumfries…

Si conclude in parità il match tra Inter e Juventus sotto gli occhi di 56 mila spettatori che hanno infuocato San Siro. Una gara senza esclusioni di colpi con diverse occasioni da entrambe le parti. A sbloccare il risultato la rete di Dzeko al 17’ che non basta all’Inter per conquistare i tre punti. Al gol del bosniaco risponde Dybala dal dischetto all’89’, rigore provocato da Dumfries per fallo ai danni di Alex Sandro. Match che si surriscalda sul finale con l’espulsione di Inzaghi.

