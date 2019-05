Inter, Keita non verrà riscattato: comunicata la decisione al Monaco

Sembrerebbe ormai certa, secondo Tuttomercatoweb.com, la decisione dell'Inter di non riscattare Keita Baldé. L'ex Lazio ha disputato una stagione anonima (4 gol totali di cui però 0 nel 2019) e questa sua involuzione gli sarebbe costata la conferma. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe già comunicato al Monaco la non volontà di versare i 30 milioni per il riscatto del senegalese, dopo i 5 milioni già spesi per il prestito. Dunque Keita tornerà nel Principato, dove però molto probabilmente non resterà a lungo: l'attaccante verrà messo nuovamente sul mercato, il suo futuro al momento è una vera e propria incognita.

