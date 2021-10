Inter, la cassa respira: Oaktree versa seconda rata finanziamento

L'Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 245,6 milioni di euro. Il club nerazzurro già in estate ha iniziato un piano di rientro con le cessioni di due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi e con nuovi finanziamenti esterni. Uno dei più importanti è quello di Oaktree, che lo scorso maggio ha già versato la prima rata da 50 milioni. Come riporta Tuttomercatoweb.com in questi giorni è arrivata nelle casse della società meneghina la seconda rata da 25 milioni. Un po' di liquidità in una situazione che comunque rimane molto critica.