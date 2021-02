Inter - Lazio, Capello: "Perisic su Lazzari la chiave del match. Su Acerbi..."

Nel post partita di Inter - Lazio, Fabio Capello ha analizzato la partita durante il Club di Sky Sport. Queste le sue parole: "I due giocatori più pericolosi erano Hakimi e Lazzari. Mi ha sorpreso Perisic nella zona di Lazzari, quello è stata la chiave del match. Lazzari è l’uomo che rompe sempre le difese degli avversari ma non ha avuto tanto spazio. Nell’1-1 contro uno è bravo ma non bravissimo perché non crossa quasi mai di sinistro. La partita Conte l’ha preparata così, ogni volta che perdevano palla rientravano verso l’area di rigore e difficilmente la Lazio trovava gli spazi. I cross non erano mai pericolosi, solo alla fine quando sono entrati due giocatori fisicamente prestanti sono stati più efficaci. Io avrei messo Acerbi su Lukaku, pur perdendo magari un po’ sulla sinistra. "