Inter - Lazio, fastidio per Milinkovic nel riscaldamento: massaggio all'adduttore - VIDEO

La squadra è entrata in campo per un piccolo riscaldamento prepartita. Dopo un serie di passaggi a due, il massaggiatore della Lazio si è avvicinato a Milinkovic per un massaggio all'adduttore. Il serbo ha poi continuato ad allenarsi senza problemi, prendendo parte al torello. Solo una precauzione da parte dello staff sanitario biancoceleste. Il Sergente è pronto a sfidare l'Inter.