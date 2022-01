Inter - Lazio, Parolo: "Sarri non è in sinergia con i giocatori, Inzaghi sì"

Parolo commenta così nel pre partita di Inter e Lazio l'evoluzione del sarrismo in biancoceleste: "Dal punto di vista offensivo i numeri sono buoni, in difesa non ancora. Sarri cura molto la fase difensiva e non è riuscito a trovare equilibrio e sinergia tra allenatore e squadra che ti fa accendere in campo. Nell'Inter di Inzaghi invece questa sinergia c'è. Gagliardini su Milinkovic? È un soldato perfetto per Inzaghi in questa partita, può dare fastidio a Milinkovic. Zaccagni? Dà ampiezza, punta, salta l’uomo, ma bisogna pensare ai 90’ e può far male inserirlo a partita in corso".