Inter, Marotta: "Inzaghi? Allenatore giovane, prima di venire da noi..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La finale di Champions League è stato l'apice della carriera di Simone Inzaghi. Lex allenatore della Lazio, oggi sulla panchina dell'Inter, nello scorso anno è stato a un passo dal grande sogno, dalla vittoria di un trofeo che in pochi vantano di aver alzato al cielo. Oggi il tecnico piacentino, conscio delle difficoltà, ci vuole riprovare, ma senza mettere da parte quel sogno e obiettivo Scudetto che lo tormenta da quando ha firmato per i nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ad Marotta ha voluto fare il punto sulla situazione di Inzaghi, esprimendo l'entusiasmo societario sul suo rendimento:

"Il suo bilancio è molto positivo, la società è molto contenta di lui. È arrivato all’Inter con una sola esperienza alle spalle da tecnico, nella Lazio. È giovane, rispetto alla media degli allenatori del nostro campionato, dunque può consolidarsi. È diverso dagli altri tecnici che ho avuto in passato, come è giusto che sia: lui è per un calcio aperto, spettacolare, che fa divertire. Poi siamo l’Inter: lo spettacolo deve coniugarsi con le vittorie, altrimenti giocare bene non serve a nulla. Non so dover saremo alla prossima sosta per le nazionali. Ma oggi è meglio essere cacciatori che lepri. Tatticamente, preferisco così".

Caso scommesse - "Sono molto dispiaciuto di quel che sta succedendo. Ma la classe dirigenziale, le società e le istituzioni fanno troppo poco per acculturare i nostri giovani, che sono i calciatori del domani. Non è ammissibile che ancora oggi si debba convivere con un fenomeno del genere. La differenza con quello degli anni '80 sono i social, che mettono i ragazzi più facilmente in contatto con realtà di ogni genere. Ma c’è anche un minimo comune denominatore: i giocatori hanno tanto tempo libero a disposizione, tempo che impiegano male".