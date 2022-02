Inter-Milan, Pioli verso la Lazio: “Buttiamoci sulla Coppa Italia”

Grande vittoria per il Milan che supera in rimonta l'Inter nel derby della Madonnina. La doppietta di Giroud ribalta il vantaggio iniziale di Perisic e manda in festa il popolo rossonero. Nel post partita Stefano Pioli ha commentato il successo ai microfoni di Dazn, avvicinandosi anche al match di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 9 gennaio ore 21. Queste le parole del tecnico nato a Parma: "Ho una squadra e dei ragazzi che non mollano mai con grande spirito. Una vittoria che deve darci ancora più convinzione. C’è tanto da fare ancora. Ho detto che dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità. Per chi ci crede gli ostacoli possono essere superati. Battere l’Inter, non ci nascondiamo, è una grandissima soddisfazione. Adesso ci buttiamo anche sulla Coppa Italia che è importante”.