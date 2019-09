Inter, super Lukaku conosce l'italiano grazie alla Lazio

L’Inter ai piedi di Romelu Lukaku. Il grande investimento fatto in estate per ora sta ripagando: 3 gol in 4 partite di Serie A su 6 tiri totali verso la porta. Segna ed è sempre più parte integrante del progetto nerazzurro. Come riporta la rassegna di Radiosei, il belga parla un discreto italiano oltre ad altre cinque lingue. La scelta dell'italiano è per capire meglio gli avversari e sentirsi parte del gruppo. Lo ha imparato guardando la nostra tv e in particolare modo le partite della Lazio del fratello minore Jordan. L’esterno agli ordini di Inzaghi spera in una convocazione per abbracciare il fratellone a San Siro. Sta rientrando al meglio della forma.

