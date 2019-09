Lazio, parla Lotito: "Immobile un passionario. Squadra più forte dell'anno scorso"

La parola fine sulla lite Immobile-Inzaghi ce la mette il presidente Claudio Lotito. Ha presenziato l’accordo con Radio Italia e la sua Lazio, ma ovvio parlare anche di campo: “Ciro è un passionario, non stava al meglio e il mister l’ha tolto per preservarlo in vista dell’Inter”, le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei. Poi ha continuato: “Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi e che dimostri umiltà e spirito di gruppo. Il nostro tasso tecnico ci permette di confrontarci alla pari con tutti. La squadra è più competitiva dello scorso anno perché non abbiamo venduto nessuno”. Sulla sfida all’Inter il patron ha ammesso di voler vedere umiltà, spirito di sacrificio e determinazione. Tre valori che portano ai risultati prefissati.

