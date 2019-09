Best Fifa 2019, trionfo di Messi: battuti Cristiano Ronaldo e Van Dijk

La Scala di Milano in tenuta… calcistica. E a trionfare è Lionel Messi. L’argentino si aggiudica il The Best FIFA Football Awards, il premio come miglior calciatore del mondo assegnato da una giuria composta da commissari tecnici, capitani, giornalisti e tifosi. Battuti l'eterno rivale Cristiano Ronaldo ed il grande favorito della vigilia, Virgil Van Dijk. “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questo premio - le parole del fuoriclasse del Barcellona, giunto al sesto titolo, record assoluto -. I premi individuali per me sono secondari, il premio dovrebbe essere collettivo. Questa è una sera speciale per me, perché vedo lì mia moglie e i miei tre figli, perché è la prima volta che sono qui con me e partecipano ad una serata di questo tipo. Le altre volte erano troppo piccoli. Vorrei quindi festeggiare questo momento incredibile con tutti loro”.

