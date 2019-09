Lazio, Immobile si scusa: "La pressione e la tensione fanno fare delle cose..."

IMMOBILE INSTAGRAM - Ciro Immobile si scusa. L'attaccante biancoceleste ieri sera si era lasciato andare a uno sfogo dopo la sostituzione. Voleva restare in campo il bomber per incrementare il bottino personale e aiutare la squadra. Quando ha visto che avrebbe dovuto lasciare il posto a Caicedo non l'ha presa bene e si è lasciato andare a qualche parola di troppo. Una situazione proseguita per un paio di minuti quando la punta è tornata in panchina, ma poi rientrata presto visto che a fine gara ha abbracciato tutti i compagni festeggiando il successo. Il numero 17 ha voluto comunque chiedere scusa con un lungo post su Instagram: "A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare...è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato".

