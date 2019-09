Lazio - Parma, Immobile furioso per il cambio: battibecco con Inzaghi - VD

Lazio in vantaggio sul Parma grazie al gol di Immobile. Al ventesimo del secondo tempo Inzaghi decide per la sostituzione: fuori Ciro e dentro Caicedo. La reazione dell'attaccante della Nazionale è rabbiosa. Si strappa il laccio al braccio e lo lancia, schiaffo al supporto della porta e continui gesti verso la panchina. Prima di sedersi accanto ai propri compagni, va in scena un battibecco tra allenatore e calciatore. Immobile accusa: "È assurdo, è assurdo". La risposta di Inzaghi è immediata: "Continua, va avanti...". Per fortuna Marusic mette tutti d'accordo segnando il gol del raddoppio pochi istanti dopo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO