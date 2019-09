Lazio - Parma, Inzaghi: "Giocata grande partita. Ciro? Gesti plateali, ma abbiamo sofferto"

Simone Inzaghi soddisfatto della vittoria della sua Lazio contro il Parma. Il mister biancoceleste, nel post partita, ha commentato il 2-0 ai microfoni di Sky Sport: “Venivamo da due sconfitte brucianti per i ragazzi, per i tifosi. A Ferrara 70’ buonissimi dominando il campo, pensavo fosse una partita su 100. E invece no. Stasera ottima prestazione, eravamo ben organizzati in campo, senza dimenticare il viaggio in Romania. Una squadra più in controllo? Siamo stati più lucidi e molti più tiri. Abbiamo provato a gestirla, anche perché con i tanti impegni la gestione della rosa diventa più difficile”. Poi sulla discussione su Immobile: “Plateale, ma Ciro è uno di quelli che soffre le situazioni come le due sconfitte. Non stava benissimo a fine primo tempo, poi si rivedrà e capirà. Ha fermentato, in panchina non smetteva e l’ho ripreso. Si è tranquillizzato, ha incitato poi la squadra. Grazie a Caicedo che ha preso il suo posto, a lui e ai ragazzi è arrivata la vittoria. Gli ultimi giorni non sono stati facili per tutti”. Su Luiz Felipe: “Sta crescendo, dopo la Nazionale non è tornato al massimo. In Romania aveva fatto solo un allenamento intero, l’ho scelto stasera contro Gervinho e Inglese. Un allenatore deve essere bravo a valutare i giocatori nella settimana. A Ferrara ho fatto delle scelte. Caicedo e Parolo per me sono due titolari. Perdi 2-1 e ti criticano questo. Stasera alle 19.30 già si chiedevano il perché di Marusic, se avessimo perso la critica sarebbe stata questa. Ripeto: siamo tornati venerdì mattina dalla trasferta. I giocatori li coinvolgo tutti, abbiamo tante partite davanti. Domani allenamento di scarico, martedì andremo già a Milano. In quelle due brutte sconfitte, la Lazio aveva comunque giocato bene".

Al termine di Lazio - Parma, mister Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “La partita è stata ben svolta, è stata ben gestita dalla squadra. I ragazzi sono stati bravi perché eravamo reduci da due sconfitte brucianti. Abbiamo analizzato le ultime due gare. Immobile? È generoso, vuole essere sempre in campo. Io devo fare delle scelte e non guardo in faccia a nessuno. Ha avuto un problemino nel primo tempo e con lui è tutto apposto. Anche Caicedo ha giocato bene, sono felice della sua prova. C’è del rammarico per gli ultimi risultati, ma ero sereno perché la squadra aveva giocato bene. Bisogna stare sempre sul pezzo. Questa sera era importante vincere perché la classifica è molto corta. Il calendario è molto fitto: abbiamo preparato in pochissimo temo la gara di oggi con il Parma. Mercoledì il match con l’Inter sarà da affrontare al meglio, sfideremo una grande squadra. Dovremo recuperare forze ed energie, ma avremo meno tempo rispetto a loro perché abbiamo giocato in Europa League. Le prime tre gare le abbiamo allestite sempre in una settimana intera di preparazione. Ora ci aspetteranno diversi tour de force. Si è parlato molto di turnover e se ne sarebbe parlato anche stasera se la Lazio non avesse vinto. Vedo i ragazzi ogni giorno e provo a scegliere al meglio”.