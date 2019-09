Lazio - Parma, Marusic: "Il gol? Spero di farne altri. Ora testa all'Inter" - VD

Lazio - Parma è la sua partita. Un gol lo scorso anno, un altro quest'anno per un ritorno in campo da sogno. I problemi fisici dell'estate sono ormai alle spalle per Adam Marusic che ha parlato ai microfoni della mixed zone: "Sono molto contento oggi perché ho fatto gol ma soprattutto per la vittoria, era molto importante. Dobbiamo guardare avanti, mercoledì abbiamo una partita fondamentale. Non ho fatto il ritiro con la squadra però sono tornato, ora mi sento bene ma devo sempre lavorare di più. Anche lo scorso anno ho segnato al Parma, spero di farne altri di gol. Comunque ripeto era importante vincere la partita oggi. Contro l'Inter dobbiamo prepararla bene, giochiamo contro una squadra che ieri ha vinto il derby. Abbiamo preparato bene anche questa partita, sapevamo che era molto importante per noi, in casa davanti ai nostri tifosi. Era obbligatorio raccogliere i tre punti. Concorrenza di Lazzari? Per me l'importante è stare bene fisicamente , anche l'anno scorso ho avuto problemi, ora sto meglio. Obiettivo fissato? Ancora no, è appena iniziata la stagione, guardiamo avanti".

L'esterno biancoceleste ha parlato anche a Lazio Style Channel: "“Ho fatto questo gol ed è stato molto importante, il Parma non era un avversario facile. Sono tre punti importanti, sono tornato dal primo minuto e ho fatto una buona gara: spero di continuare cosi. Milinkovic ha fatto un grande assist, avevamo parlato anche prima della partita. Ora abbiamo una partita importante mercoledì, dobbiamo guardare subito avanti. Dopo questa gara spero che la Lazio sia tornata sulla strada giusta, non possiamo continuare a pensare alle due sconfitte precedenti. Per chi gioca sulla fascia come me è importante essere sempre in forma fisicamente. Per me il gol di oggi, davanti a questo pubblico, è uno stimolo a fare molto di più. A Roma sto benissimo, la squadra è fortissima e dobbiamo continuare a giocare bene”.

