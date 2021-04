Isola dei Famosi, Gascoigne: "Ho sognato la Lazio e Signori". E Beppe ringrazia...

PAUL GASCOIGNE ISOLA - Paul Gascoigne continua a essere uno dei concorrenti più discussi dell'Isola dei Famosi. Tra scaramucce per il fuoco e qualche torpiloquio, l'ex centrocampista fa sempre parlare di lui. La sua esperienza alla Lazio, poi, è stata più volte ricordata. I saluti alla Curva Nord, gli applausi di Andrea Cerioli e "il derby" con Roberto Ciufoli hanno caratterizzato le prime tre settimane in Honduras. Un episodio singolare non è sfuggito al web che ha riportato un siparietto con lui protagonista. Alla domanda se la notte sognasse, Paul ha risposto: "Sì, sogno quando giocavo alla Lazio. Gli allenamenti con Beppe Signori". Frasi che sono arrivate anche all'ex numero undici delle aquile che ha condiviso una storia con l'accaduto. Già in passato i due avevano flirtato sui social come accadeva oltre venticinque anni fa sui campi di calcio. L'intesa tra i due è sempre stata fortissima e adesso che entrambi si sono messi alle spalle i fantasmi del passato chissà che non possano rivedersi e riabbracciarsi.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.