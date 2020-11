Italia, Acerbi e il messaggio di sensibilizzazione: "Tutti i campioni indossano la mascherina" - FT

Nonostante i vari Decreti pubblicati dal governo e tutte le norme messe in pratica dai cittadini italiani, il Coronavirus continua a diffondersi nel paese. Per cercare di bloccare il virus, l'uso della mascherina è fondamentale. Acerbi, tramite il profilo Instagram della Nazionale italiana, ha lanciato un messaggio verso tutti: "Da oggi è disponibile il filtro Instagram della Nazionale e dell'Ospedale Bambino Gesù, perché tutti i campioni indossano la mascherina". La sicurezza che infonde il Leone della Lazio è innegabile e questa è stata utilizzata per cercare di far notare a tutti quanto sia importante rispettare le regole.