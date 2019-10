Italia, Belotti: "L'abbraccio con Immobile? Non siamo rivali..."

Tra i protagonisti della vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein c'è sicuramente Andrea Belotti, autore di una doppietta quest'oggi. Dopo la prima rete che è valsa il momentaneo 2-0, l'attaccante del Torino è corso ad abbracciare in panchina Immobile. Una bella immagine che non è sfuggita agli spettatori. Ecco le sue parole al termine della sfida, ai microfoni di Rai Sport: "Il Liechtenstein mi porta bene. Due gol la scorsa volta e due gol oggi. Sono contento anche della prestazione della squadra, abbiamo creato tante occasioni. L’abbraccio con Immobile? Io e Ciro non siamo rivali, siamo due amici. Siamo sempre insieme, sia in nazionale che al di fuori di questo contesto quando riusciamo. Abbiamo un rapporto speciale che va aldilà del nostro lavoro. Dopo quello che abbiamo passato abbiamo tutti tanta voglia di riscatto. È giusto che l’Italia giochi per traguardi importanti".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, SENTENZA UEFA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE