Lazio, è arrivata la sentenza UEFA: la decisione

La decisione della UEFA, relativa ai presunti cori fascisti in Curva Nord durante il match di Europa League con il Rennes, era attesa in serata ed è arrivata. La sentenza riferisce di chiusura dei settori 46-47-48-49 dell'Olimpico durante la prossima gara casalinga della competizione. Sono 4 settori della Curva Nord, che sarà quindi interamente chiusa. Non ci saranno problemi dunque per i tifosi del Celtic attesi a Roma, ma la Lazio si ritroverà a giocare senza una parte del tifo caldo. Inoltre, la UEFA ha deciso di multare la Lazio per un totale di 20mila euro e una partita a porte chiuse, pena sospesa però con la condizionale: scatterebbe in caso di recidiva nell'arco di un anno.

