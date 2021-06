Italia, Bucciantini: "Immobile fondamentale, aiuta tutti a giocare bene"

Immobile trascina, l'Italia incanta. Secondo gol per Ciro e seconda vittoria per gli azzurri che mettono nel forziere la qualificazione agli ottavi. Ai microfoni di Sky Sport Marco Bucciantini ha esaltato la prestazione dell'attaccante della Lazio: "Immobile è una preoccupazione costante di tutta la linea difensiva avversaria: ti attacca al centro, ti attacca sul lato. Ci sono stati due o tre tiri nel secondo tempo da una posizione che con la Lazio diventano palo gol e qui sono andati fuori. Però il gol lo cerca tanto e nella sua ricerca non c'è solo egoismo, ma anche il movimento che aiuta tutti a giocare bene. Penso che sia un centravanti fondamentale per una squadra che deve mandare al tiro tanti altri giocatori, perché lui ha sempre fatto per sé e per gli altri. Poi le parole che ha detto (la dedica a Daniel e David, ndr) non sono affatto scontate".