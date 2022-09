Italia, Caputi: "Immobile? Nessun giallo, non aveva senso rischiare"

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano poche ore al match tra Ungheria e Italia che andrà in scena questa sera alle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest. In merito a quanto fatto dagli azzurri fino ad ora ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Massimo Caputi: "Va fatto un plauso a Mancini e ai giocatori. Con una Nazionale rimaneggiata lo spirito giusto si è rivisto contro l'Inghilterra. Immobile? Non ci vedo alcun giallo ma la voglia del giocatore di giocare con la Nazionale. Ci ha provato fino alla fine, poi il peso del campionato ha avuto la meglio, non aveva senso rischiare adesso. Ci sono tanti che sono tornati a casa o non sono andati per preservarsi per tornare a giocare con il club".