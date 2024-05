Italia, Di Canio critico: "Fagioli? La Nazionale non è un centro di recupero"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Stop al campionato e via al conto alla rovescia in vista dell'Europeo che prenderà il via il prossimo giugno. A dire la sua sulle scelte del ct Spalletti è l'ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio che si è così espresso ai microfoni del Corriere della Sera: "Sono molto incuriosito da Bellanova: con quella gamba e quella capacità di crossare in un torneo corto come l'Europeo può essere importante. Fagioli? Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania".

Su Scamacca invece: "Non credo sia preparatissimo, anche se è cresciuto tanto e fa gol meravigliosi. Però fa ancora errori tipici di chi si accontenta: deve migliorare".