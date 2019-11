Italia, Di Gennaro: "È Belotti la prima scelta di Mancini, non Immobile"

Si avvicina l'ultimo match del girone di qualificazione a Euro 2020 per l'Italia. Dopo la sfida in Bosnia in cui è stato Belotti a guidare l'attacco, per la partita contro l'Armenia di questa sera il testimone passerà a Immobile. In senso assoluto però, secondo Antonio Di Gennaro, è il centravanti granata il favorito sul bomber della Lazio. Ecco le sue parole in merito a TMW Radio: "Mancini non giocherà mai con due attaccanti, orse solo in qualche partita. Ormai l'identità della squadra è quella. Belotti è più portato a essere più partecipe alla manovra, Immobile cerca la profondità. Per come gioca l'Italia, il primo è più adatto a fare il titolare. Infatti, Immobile si esalta più nella Lazio piuttosto che nell'Italia. Belotti poi è migliorato tanto con Mazzarri. Per il momento Mancini vede come primo attaccante il Gallo".

