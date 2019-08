Italia, i convocati di Mancini: ok Immobile, out Acerbi e Lazzari

Riparte con un doppio impegno in trasferta la corsa della Nazionale verso UEFA EURO 2020: per la quinta e sesta giornata delle ‘European Qualifiers’, gli Azzurri affrontano le due sorprese del girone J, l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 - Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 - ‘Tampere Stadion’ di Tampere), che attualmente sono le più dirette inseguitrici dell’Italia capolista avendo scavalcato Grecia e Bosnia Erzegovina, le rivali più temute all’inizio delle qualificazioni.

Il Ct Roberto Mancini ha convocato per le due gare 26 calciatori (sono 61 in totale i convocati nella sua gestione): prima convocazione con la Nazionale maggiore per il difensore del Cagliari Luca Pellegrini, già chiamato in occasione dello stage dello scorso aprile. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Sportivo ‘Niccolò Galli’ di Bologna (Casteldebole) entro le ore 12 di lunedì 2 settembre: nel pomeriggio si terrà la conferenza stampa del Ct, seguita dalla prima sessione di allenamento. La Nazionale partirà per Yerevan mercoledì 4 settembre, per spostarsi poi a Tampere il giorno dopo la gara con l’Armenia.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Team Manager: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi e Simone Contran; Medici: Andrea Ferretti (responsabile area medica) e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Martinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.

*Il programma della Nazionale



Lunedì 2 settembre

Raduno a Bologna entro le ore 12

Ore 17.30 - Conferenza Stampa del Ct presso Isokinetic Bologna (Casteldebole)

Ore 18 - Allenamento presso C.S. ‘Niccolò Galli’-Casteldebole (aperto ai Media)



Martedì 3 settembre

Ore 17.30 - Conferenza stampa (calciatori) presso Isokinetic Bologna

Ore 18 - Allenamento presso C.S. ‘Niccolò Galli’-Casteldebole (chiuso)



Mercoledì 4 settembre

Ore 10 - Partenza volo Bologna/Yerevan

a seguire orari locali (fuso +2 rispetto orari CET)

Ore 19 (17 CET) - Conferenza stampa del Ct e di un calciatore presso ‘Republican Stadium’

Ore 19.30 (17.30 CET) - Allenamento MD-1 presso ‘Republican Stadium’ (aperto ai Media primi 15 min.)



Giovedì 5 settembre

Ore 20 (18 CET) – Armenia-Italia ‘Republican Stadium’. Al termine della gara incontro con i Media e rientro in hotel



Venerdì 6 settembre

Ore 10.30 (8.30 CET) - Allenamento al C.S. ‘FFA Academy’ (chiuso)

Ore 16.40 (14.40 CET) - Partenza volo Yerevan/Tampere

a seguire orari locali (fuso +1 rispetto orari CET)



Sabato 7 settembre

Ore 17.30 (16.30 CET) - Conferenza stampa del Ct e di un calciatore presso ‘Tampere Stadion’

Ore 18 (17 CET) - Allenamento MD-1 presso ‘Tampere Stadion’ (aperto ai Media i primi 15 min.)



Domenica 8 settembre

Ore 21.45 (20.45 CET) – Finlandia-Italia ‘Tampere Stadion’. Al termine della gara incontro con i Media e trasferimento in aeroporto

Ore 01.15 (00.15 CET) - Partenza volo Tampere/Malpensa/Roma