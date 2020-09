Italia, Mancini: “Contento per la prestazione. Con l’Olanda cambierò qualcosa”

L'Italia non va oltre il pareggio nel primo match di Nations League contro la Bosnia. All'Artemio Franchi di Firenze, la gara termina 1-1 con le reti di Dzeko e Sensi. Un pareggio che interrompe la striscia di vittorie di consecutive degli Azzurri. Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini ha commentato la partita ai microfoni di Rai Sport: "Dispiace perché ci abbiamo provato fino alla fine e non ce l'abbiamo fatta. I ragazzi ci hanno provato ma è subentrata anche la stanchezza. Serviva un po’ di brillantezza in più per portare a casa il risultato. È un pareggio che non cambia nulla, sono contento per la prestazione dei ragazzi".

LA PROSSIMA CON L'OLANDA - "Il gioco sarà lo stesso anche lunedì contro l'Olanda. Sicuramente cambierò qualche giocatore per far respirare il gruppo".

CHIELLINI - "Avevamo paura che si potesse fare male. Per questo non lo abbiamo rischiato e ha giocato Acerbi".