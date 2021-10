Italia, Mancini: "Mondiale ogni due anni? Non dico no o sì, ma così cala l'attesa"

"Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione. Farlo ogni due c'è il rischio che diventi una cosa normale". Lo ha detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini in merito alla volontà della Fifa di istituire il campionato di calcio ogni due anni e non più ogni quattro come sempre stato. Il tecnico, ospite del forum "Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola fino a Prova Contraria", ha proseguito parlando di come ha ritrovato la squadra dopo gli Europei: "Come ho ritrovato gli Azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l'Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League".

NUOVI INNESTI - Poi, riporta l'Ansa: "Nuovi innesti? Ce ne sono tanti di giovani - ha aggiunto Mancini - bisogna dare la possibilità a tutti i ragazzi di potersi esprimere. Essendo giovani, di errori se ne possono fare. Abbiamo il problema che le partite coincidono con l'Under 21 ed è importante anche per la qualificazione alle Olimpiadi".

