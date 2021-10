Lazio, Basic torna sul debutto (con gol e vittoria): "Tifosi, grazie per il supporto" - FOTO

Non riesce proprio a smettere di festeggiare Toma Basic che, alla sua prima da titolare con la maglia della Lazio, è andato in gol e ha esultato per la vittoria della squadra. Nella serata di ieri aveva espresso le proprie emozioni nelle interviste post-gara, a cui aveva fatto seguito l'omaggio social del club biancoceleste. All'indomani del match, il croato è tornato a parlare dell'esordio su Instagram: "Molto contento per il primo gol e la vittoria. Grazie tifosi per il vostro supporto".

