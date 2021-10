Lazio, Strakosha torna a difendere i pali biancocelesti e esulta per la vittoria - FOTO

E' tornato in campo a difendere la porta biancoceleste, Thomas Strakosha si è messo alle spalle il brutto errore che ha condizionato la gara contro il Galatasaray e forte del sostegno di tutta la tifoseria ha giocato un'ottima gara contro la Lokomotiv Mosca. E' questo il primo passo per riprendere fiducia in se stesso e per tornare ai livelli di due stagioni fa. Il portiere ha festeggiato la vittoria della Lazio anche sui social: "Avanti cosi!". Non c'è modo migliore che ripartire da una vittoria!

