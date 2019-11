Italia, Mancini: "Vogliamo essere ricordati. Balotelli? Sei mesi sono lunghi"

A margine del suo intervento al Social Football Summit, Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti in sala. Ecco le sue parole, incentrate - dopo una battuta sui social - sul tema Italia: "Non so se i social stiamo aiutando la comunicazione nel calcio, parliamo di due mondi diversi. Comunque ormai fanno parte della nostra vita quotidiana. Ci siamo abituati, anzi forse ci stiamo ancora abituando". Poi la nazionale: "Fa piacere aver fatto bene nel girone. La cosa migliore era riportare la gente vicina all'azzurro. Per riuscirci bisognava giocare bene e il fatto che abbiamo sempre vinto ha sicuramente aiutato. Che Italia ricordiamo? Nessuna, perché ancora non abbiamo vinto ancora niente. Se faremo bene a giugno o al Mondiale vedremo. Ci piacerebbe essere ricordati, ma ora è un po' presto. Adesso abbiamo gettato le basi e siamo riusciti a fare una squadra in poco tempo. Tra i tanti debuttanti diciamo che Barella è stato forse uno dei primi a essere diventato uno dei migliori. Tutti quelli che sono venuti dopo comunque lo hanno seguito a ruota. Hanno qualità, gli va solo dato tempo. Castrovilli? Ha delle qualità. Lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio, è giovane: dipenderà da lui se in questi sei mesi deciderò di convocarlo o meno. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni. Se Balotelli è fuori? Sei mesi sono lunghi..". Sei mesi in cui andranno disputate amichevoli di livello internazionale: "Si possono giocare a marzo, le date sono quelle. Vedremo che test saranno. Dovremo sicuramente scegliere squadre di fascia alta. L'importante per noi è continuare ad avere questo tipo di gioco e di mentalità. Le amichevoli saranno importanti per migliorare". Infine Mancini ha risposto a un paio di curiosità: "Virtual Coach? Non so che aiuto ci darà, lo vedremo quando verrà applicato. La campagna contro la violenza sulle donne? Avere rispetto per le donne dovrebbe essere la normalità. Senza di loro il mondo non va avanti".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'INTERVISTA A ROBERTO MANCINI