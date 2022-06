Italia, Sconcerti: "Contro la Germania bene, ma Acerbi bocciato"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Sconcerti ha bocciato Francesco Acerbi. Sabato il difensore della Lazio ha giocato il match di Nations League tra Italia e Germania, senza convincere però il giornalista. Durante il suo intervento a TMW Radio, l'opinionista ha parlato in generale della prestazione degli Azzurri, concentrandosi poi sui singoli: "E' una Nazionale molto diversa, che ha giocato a sprazzi e ha giocato contro un avversario importante ma non al meglio. Mi ha fatto una buona impressione Scamacca almeno per un ora, mi è piaciuto molto Pellegrini nel ruolo di Insigne, ma anche Tonali. Mi è piaciuto molto meno Frattesi, molto confuso. Non mi è piaciuto Acerbi, discretamente Florenzi. Quantomeno è una Nazionale che è ripartita. Se perdi in Nations League retrocedi e hai diversi svantaggi. Sono partite trappola dove devi fare risultato".