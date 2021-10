Italia - Spagna, Pellegrini: "Siamo un gruppo forte, il futuro sarà ricco di vittorie"

Dopo 37 risultati utili consecutivi l'Italia di Mancini esce sconfitta da San Siro per mano della Spagna di Luis Enrique e non accede alla finale di Nations League. Gli azzurri hanno provato in tutti i modi a recuperare il doppio svantaggio, e ci sono andati vicino con la rete di Pellegrini, nonostante l'uomo in meno. A fine gara proprio l'autore del gol è intervenuto ai microfoni della Rai per analizzare il match: "L'espulsione ha sicuramente condizionato la gara ma anche in inferiorità numerica abbiamo lottatofino alla fine. Siamo un gruppo, una squadra forte e sono sicuto che il nostro futuro sarò bello e ricco di vittorie".