Italia, Spalletti: "Pellegrini? Episodi che buttano all'aria le partite"

© foto di www.imagephotoagency.it

"La descrizione è che ci sono degli episodi che buttano all'aria delle partite. Bisogna essere bravi da saper direzionare anche quegli episodi, a volte non è possibile come stasera. Quello che è la descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi negli spogliatoi per non aver vinto la partita. Si è visto che erano consapevoli che ce la potevano fare a ottenere un'altra vittoria e che ci sia entrata di mezzo un po' di sfortuna. Questo attaccamento che hanno fatto vedere con il dispiacere è fondamentale. La partita è stata fatta bene anche in dieci, ci siamo abbassati un po' troppo ma diventava impossibile, a fine primo tempo ero in dubbio se rimettermi a quattro. Era passato poco tempo, tiravo a far passare altri venti minuti per poi metterci a quattro così loro facevano più fatica. L'uno contro uno in difesa con la loro velocità offensiva non è facile, hanno una velocità incredibile ti mettono palla a dieci metri oltre e la vanno a prendere e arrivano prima". Luciano Spalletti commenta così in conferenza stampa il pareggio con il Belgio in Nations League.

Il ct azzurro ha parlato anche del momento complicato di Pellegrini e se ha inciso nell'episodio: "Quello è il disegno di quando inizi a palleggiare, loro ti vengono a prendere uomo contro uomo e bisogna andare a cercare l'appoggio della prima punta. Abbiamo perso un paio di palloni sanguinosi in costruzione, quando si gioca uomo contro uomo bisogna saltare l'uomo e diventa rischioso, ho urlato a Bastoni di cercare Retegui in occasione dell'espulsione perché avevo visto il difensore staccarsi su Pellegrini. Bastoni lì non può vedere quanto margine ha il difensore per anticipare Pellegrini, si può sbagliare perché sono due errori normalissimi ma sono venuti fuori due gol. Pellegrini devo rivedere l'episodio ma credo fosse espulsione, si sentiva un po' frustato e ha provato il tutto per tutto perché si è sentito anticipato e se tocchi coi tacchetti è sempre rosso. Poi prendi gol sul calcio di punizione, prendi un gol evitabile su calcio d'angolo. Stasera doveva andare così, abbiamo pagato troppo cari questi piccoli errori".