Italia, Spalletti si prepara per la Svizzera. E Zaccagni...

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia si prepara per gli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera. In occasione del match in programma sabato alle 18.00, la Nazionale è tornata in campo quest'oggi, due giorni dopo il pareggio contro la Croazia targato Zaccagni. Primo allenamento aperto al pubblico (circa 300 tifosi sugli spalti), in campo sono scesi coloro che non sono partiti dal primo minuto e Lorenzo Pellegrini che ha giocato solo 45 minuti. I titolari hanno fatto cyclette per dieci minuti, per poi proseguire sul campo un lavoro di scarico. Dimarco l'unico che è rimasto in palestra sulla cyclette. Subito partitella per gli Azzurri contro una selezione giovanile del Borussia Dortmund. Spalletti li ha schierati così: (3-4-2-1) Meret; Gatti, Mancini, Buongiorno; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Cambiaso; Pellegrini, Chiesa; Scamacca.

Con la selezione giovanile del Borussia Dortmund sono partiti Vicario, Cristante, Folorunsho, El Shaarawy e, a partitella in corso, è entrato Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio, dopo aver svolto il riscaldamento in campo col resto della squadra ha iniziato a svolgere un lavoro differenziato salvo poi entrare in campo durante una pausa. La partitella è finita 4-0, doppiette di Zaccagni e Frattesi.