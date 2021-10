Italia-Svizzera, da lunedì la vendita dei biglietti: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali in Qatar passa dal big match contro la Svizzera. Venerdì 12 novembre, gli Azzurri ospitano gli elvetici allo Stadio Olimpico di Roma nella penultima giornata del girone. La situazione in classifica in questo momento vede le due compagini appollaiate al primo posto a quota 14 punti. Il prossimo match sarà quello della verità: una strappa il pass per i Mondiali 2022, l'altra sarà costretta allo spareggio. La squadra di Mancini avrà bisogno del sostegno dei propri tifosi ed ecco che, dopo l'entusiasmo per la vittoria di Euro 2020, parte la corsa al biglietto. La vendita dei tagliandi inizierà lunedì 18 ottobre a partire dalle ore 12. Nelle prossime,comunica la FIGC, ore saranno comunicati i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con gli elvetici, vero e proprio scontro diretto per il primo posto del Gruppo B.