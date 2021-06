Italia - Svizzera, le probabili formazioni: Mancini ha un solo dubbio

Inizia la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Dopo il convincente successo ai danni della Turchia, l'Italia scende ancora una volta in campo all'Olimpico, stavolta contro la Svizzera. Gara insidiosa e da non sottovalutare per gli Azzurri che hanno l'occasione di blindare subito il passaggio del turno. Di fronte ci sarà la squadra di Petkovic reduce dal pareggio all'esordio contro il Galles.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA - Pochi dubbi per Mancini sulla formazione da mandare in campo. Confermati dieci undicesimi che venerdì scorso hanno battuto la Svizzera. L'unico ballottaggio per il ct riguarda la corsia di destra. Visto il forfait di Florenzi, Mancini è chiamato a scegliere uno tra Toloi e Di Lorenzo. Davanti confermatissimo il tridente Insigne-Immobile-Berardi.

Italia (4-3-3) - Donnarumma; Toloi (Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT. Mancini.

Svizzera (3-4-1-2) - Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri (Zakaria); Embolo, Seferovic. CT. Petkovic.