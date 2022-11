Italia, un 2022 da dimenticare in fretta: il bilancio finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia con la sconfitta contro l'Austria ha chiuso un 2022 terribile. In totale sono quattro le sconfitte nell'anno solare che sono costate la non qualificazione al Mondiale in Qatar, il ko nella Finalissima contro l'Argentina tra vincitrici di Europeo e Coppa America e uno degli stop peggiori nella storia della Nazionale (il 5-2 di giugno in Germania). Di seguito tutti i risultati del 2022.

24 marzo - Italia-Macedonia del Nord 0-1

29 marzo - Turchia-Italia 2-3

1 giugno - Italia-Argentina 0-3

4 giugno - Italia-Germania 1-1

7 giugno - Italia-Ungheria 2-1

11 giugno - Inghilterra-Italia 0-0

14 giugno - Germania-Italia 5-2

23 settembre - Italia-Inghilterra 1-0

26 settembre - Ungheria-Italia 0-2

16 novembre - Albania-Italia 1-3

20 novembre - Austria-Italia 2-0