Italia, Verratti: "Il calcio è strano, ma ho fiducia nei compagni"

"L'argomento è nella nostra testa anche se mancano 4 mesi". Alla domanda sulla qualificazione al Mondiale Marco Verratti ha risposto così ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista è stato intervistato in occasione dell'impegno in Champions League e sui playoff che dovrà affrontare con l'Italia ha detto: "Ci penso sempre prima di dormire, non possiamo sbagliare e abbiamo fiducia. Giocando da squadra possiamo raggiungere obiettivi che sembravano impensabili. Daremo tutto per andare al Mondiale, lo abbiamo già perso una volta e non vogliamo perderlo di nuovo. Ho fiducia nei compagni, se giochiamo come sappiamo possiamo qualificarci, anche se il calcio è strano e può succedere di tutto".