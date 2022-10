Italia, via alla vendita dei tagliandi per le amichevoli contro Albania e Austria

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia non sarà al prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar tra novembre e dicembre. Gli azzurri di Mancini però non staranno a guardare, anzi, scenderanno in campo per disputare due amichevoli. La prima è in programma il 16 novembre contro l'Albania alle ore 20.45 All'Air Albania Stadium di Tirana, mentre la seconda si giocherà contro l'Austria il 20 novembre, sempre alle 20.45 all'Ernst Happel Stadion di Vienna.

A partire da martedì 25 ottobre, come comunicato sul profilo social della Nazionale, sono in vendita i tagliandi per assistere alle gare che potranno essere acquistati sul circuito Vivaticket.