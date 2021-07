Italia, Vieri difende Immobile: "In Nazionale giochi per la squadra, non per i tuoi gol"

Ha stupito tutti la Nazionale di Roberto Mancini che domenica si giocherà l'Europeo contro l'Inghilterra a Wembley. Già prima del torneo c'era chi pronosticava un grande percorso degli azzurri, come Bobo Vieri che aveva predetto l'arrivo in finale. Nel fare i complimenti al ct, l'ex attaccante ha ricordato anche il periodo alla Lazio in cui giocarono insieme. In particolare, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha parlato dello splendido gol di tacco realizzato dal 'Mancio' contro il Parma nella stagione '98/'99: "Non ci credevo, ma per lui era normale. Fantasia pura". Tornando all'attualità, da bomber a bomber non poteva non esprimersi su Ciro Immobile, bersagliato dalle critiche per le sue ultime prestazioni: "Stanno massacrando Ciro, ma lui e Belotti hanno solo due doveri: lottare e aiutare la squadra. In Nazionale giochi per la maglia e per il tuo Paese, non per i tuoi gol: se li fai bene, se non li fai ma aiuti la squadra va bene lo stesso."