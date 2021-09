Jacobelli difende Immobile: "Critiche ridicole, è uno dei migliori"

Sono tanti i personaggi che si stanno spendendo in favore di Ciro Immobile dopo le critiche ricevute per le prestazioni in Nazionale. Tra questi anche Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, che ha parlato così ai microfoni di TMW Radio affrontando anche la questione Salernitana: "Critiche ridicole. Non si può giudicare solo per i gol fatti. Immobile ha vinto la scarpa d'oro due stagioni fa, è uno dei migliori centravanti del nostro campionato e ha una buona media gol anche in azzurro. L'interessamento degli sceicchi per la Salernitana? Siamo a livello di ipotesi ancora. Lotito entro la fine dell'anno garantirà il passaggio di proprietà, come da accordi con la Figc".