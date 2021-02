Juve, altra lezione alla Roma: Ronaldo apre, Ibanez la chiude

Juventus e Roma in campo in questo sabato di Serie A. Partita a ritmi elevati sin dall'inizio, che si sblocca dopo soli 13 minuti grazie al solito Cristiano Ronaldo: il portoghese riceve palla dal limite e con un colpo da biliardo infila all'angolino. Prova a rispondere la formazione giallorossa, vicina al gol subito dopo con una botta di Cristante di poco fuori lo specchio della porta. Secondo tempo che inizia con lo stesso piglio, e la Juventus raddoppia al 69': errore clamoroso di Ibanez, che per intervenire su un passaggio in area la butta goffamente nella propria porta. Non riescono a rientrare in gara gli uomini di Fonseca, al triplice fischio il risultato recita 2 a 0 per la Juventus. Domani la Lazio, impegnata con il Cagliari, potrà tentare l'aggancio ai giallorossi.