Juve | Kalulu espulso, negli spogliatoi è fuori di sé: ecco cosa ha detto

Juve in vantaggio ma in dieci in campo. Al 61' infatti, Kalulu è stato espulso per un colpo alla testa rifilato a Castellanos a palla lontana. Il laziale è caduto a terra, mentre l'arbitro ha fermato il gioco per sincerarsi delle sue condizioni. All'inizio il direttore di gara non aveva inflitto nessuna sanzione al bianconero, poi il check silenzioso del Var ha portato ad una nuova decisione: rosso diretto.

Kalulu ha ovviamente protestato per la decisione dell'arbitro, restando anche qualche secondo in campo, lamentandosi vigorosamente. Rientrato negli spogliatoi è stato consolato dai compagni, mentre continuava ad affermare "Castellanos si è buttato". Dalle immagini però sembra proprio che la smanacciata ci sia stata.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.