Juventus, Agnelli: "Della Lazio temo la spensieratezza. Ma si potrebbe accontentare..."

La Lazio sempre in corsa per lo scudetto, la Juventus prima è sempre sotto tiro avanti di un punto. Ai microfoni di Radio 24, il presidente bianconero Andrea Agnelli, ha parlato dei biancocelesti: "La cosa che temo di più della Lazio? La spensieratezza: non hanno l'obbligo di vincere, se riescono a traghettare marzo e aprile può essere un enorme vantaggio. Ma può essere anche il più grande nemico della Lazio, potrebbero essere soddisfatti della qualificazione alla Champions". E infine: "L'Inter questa spensieratezza non ce l'ha, con l'arrivo di Conte si è caricata dell'obbligo di vincere - aggiunge - Simone Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, bisogna vedere cosa cambierà quando scenderà in campo con l'obbligo di vincere".