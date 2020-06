Juventus, i convocati di Sarri: due assenze importanti per i bianconeri

Tutto pronto per il match di questa sera tra Bologna e Juventus. La squadra di Sarri è partita proprio in queste ore e il tecnico ha diramato la lista dei convocati in cui spiccano le assenze di Chiellini ed Higuain che non si uniranno alla squadra in questa trasferta.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

Lazio, Adekanye: "Sogno di diventare come Immobile. Ora sfidiamo la Juve"

Lazio, Veron: "Luis Alberto assist-man eccezionale, vede prima il gioco"

TORNA ALLA HOME