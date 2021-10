Juventus, infortunio per De Sciglio: tornerà contro la Lazio

Mattia De Sciglio salterà almeno le prossime tre partite della Juventus. Questo il responso degli esami odierni. Come riporta tuttomercatoweb.com, il terzino non ci sarà contro l'Hellas, lo Zenit e la Fiorentina. De Sciglio - uscito nei primi minuti del match contro il Sassuolo - è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra circa 10 giorni il terzino della Juventus verrà nuovamente rivalutato. Lo staff medico lavorerà per rimetterlo a disposizione di Allegri da dopo la sosta, ovvero dalla sfida del 20 novembre contro la Lazio in programma alle ore 18:00.